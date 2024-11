OFFIDA – I ragazzi e le ragazze del Master Karate Offida del Maestro Graziano Ciotti sono stati protagonisti nell’edizione 2024 del Campionato Nazionale Karate CSEN svoltasi il 23 e il 24 novembre a Fidenza.

Per gli Under 12 Riccardo Ciotti si è affermato campione nazionale di Kumite e Palloncino, categoria (kg 41), portando a casa ben 2 medaglie d’oro.

Secondo posto per Claudio Rismondo di Palloncino nella categoria 33 kg.

Andrea Lai, categoria 33 kg, settimo nel Palloncino e sesto nel Percorso.

Tommaso Baldini, categoria 33 kg., quattordicesimo nel Palloncino.

Per gli Under 10 medaglia d’argento al Palloncino per Oleksii Okis, categoria 32kg. mentre Giulia Schettino è quarta.

Medaglia di bronzo per Veronica Cocci (cat. 27kg) nella specialità Percorso. Sempre nella stessa categoria un nono posto al Palloncino per Giuseppe Cocci.

Per gli Esordienti vice campione nazionale Kumite nella categoria 40 kg. per Lucia Lupi; Giulia Rismondo (cat. 56 kg) quinta posizione mentre un settimo posto per Sofia Schettino (cat.50 kg.). per la disciplina Palloncino quarto posto per la Schettino che si posiziona al sesto , invece, nel Percorso.

Grandi soddisfazioni anche per i piccoli allievi del maestro Ciotti: nella categoria bambini è campione nazionale, nella disciplina Percorso, Thomas Lucciarini De Vincenzi che va a medaglia raggiungendo il podio anche nelle altre due discipline, secondo posto nel Palloncino e bronzo nel Kata. Ottime anche le prestazioni della piccola Ksenia Bohdan che raggiunge la medaglia d’argento nel Palloncino e il terzo posto nel Percorso.

“Siamo davvero contenti – dichiara il maestro Graziano Ciotti – delle ottime prestazioni dei nostri giovani atleti ma dobbiamo migliorare ancora per continuare a crescere, continuando ad attestarci tra le realtà più preparate d’Italia.”

“Una grande soddisfazione verificare gli straordinari risultati ottenuti dai nostri giovani e giovanissimi atleti al campionato nazionale KSEN svoltosi a Fidenza – conclude il sindaco di Offida Luigi Massa – un plauso al loro puntuale impegno, alla grande competenza e preparazione del Maestro Graziano Ciotti sempre in grado di formare al massimo livello giovani, non solo dal punto di vista agonistico, ma soprattutto educativo e sociale perché lo sport ha questo come primo obbiettivo. Condividiamo la soddisfazione con le famiglie dei giovani atleti che sostengono questo percorso di crescita. Offida grazie al Master Karate Offida si posiziona ai vertici nazionali di settore e ciò inorgoglisce, giustamente, tutta la Comunità”.

