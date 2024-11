La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927. Ecco i dettagli a riguardo

OFFIDA -Giovedì 28 novembre dalle ore 15 alle ore 17 nuovo appuntamento con le attività del progetto “Nuove energie”, promosso dall’ Amministrazione Comunale di Offida con la collaborazione dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

L’appuntamento è fissato presso la Sala Pertini in via Roma 13.

Fino al 19 dicembre, infatti, ogni giovedì dalle 15 alle 17, proseguirà il laboratorio di gioco del Burraco con lezioni (per chi non sa giocare) e partire libere (per chi ne conosce le regole).

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

