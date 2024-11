FOLIGNANO – Folignano rende omaggio a Andrea Di Luigi. Giovedì 28 novembre alle ore 21, presso le sale del Multiplex Città delle Stelle, si terrà un incontro con l’attore folignanese. A seguire la proiezione del film “Il Corpo” in cui Di Luigi è protagonista. La pellicola, in uscita in questi giorni, è firmata dal regista Vincenzo Alfieri, nel cast ci sono nomi importanti del cinema italiano come Claudia Gerini e Giuseppe Battiston. Il noir thriller ha raccolto anche grande successo di pubblico e critica all’ultima edizione del Torino Film Festival.

Andrea Di Luigi, classe 1995, nato ad Ascoli, ha sempre vissuto a Folignano. Nella passata stagione Di Luigi ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione romantica e struggente nel film di Ferzan Ozpetek “Nuovo Olimpo”, pellicola record su Netflix, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. «Conosco Andrea da tanto tempo. È un vero orgoglio per tutti noi. Sono sicuro che farà parlare a lungo di sé», afferma il sindaco di Folignano, Matteo Terrani. «È sempre bello tornare a casa. Sono cresciuto a Case di Coccia e Villa Pigna – aggiunge l’attore -. Qui mi ricarico sempre e trovo nuovi stimoli».

