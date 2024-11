ASCOLI PICENO – Incontro operativo tra l’amministrazione comunale e Anas. Sul tavolo la riqualificazione dei due ponti in muratura nel Comune di Folignano e la definizione dell’iter burocratico per la rotonda sulla Piceno Aprutina.

Concluse con esito positivo le conferenze dei servizi, ammonta a circa due milioni di euro il finanziamento complessivo per le operazioni relative ai due ponti. «Stiamo proseguendo l’iter – afferma il consigliere provinciale Daniele Tonelli -. Abbiamo di nuovo fatto il punto della situazione per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e definire l’avvio effettivo dei cantieri. Si tratta di opere di fondamentale importanza per la viabilità e la sicurezza». L’amministrazione comunale è pronta a dare il via a questo fondamentale intervento di recupero del patrimonio infrastrutturale. La riqualificazione dei due ponti rappresenta un intervento strategico per il territorio. Nello specifico si tratta di lavori urgenti di rifacimento e allargamento dell’impalcato, con adeguamento delle barriere di sicurezza, dei due ponti in muratura, sul fosso Marino e sul fosso Morticino, entrambi lungo la ss 81. Saranno anche rinnovati i guard rail sulla tratta e avviata la sistemazione dei versanti con reti di protezione.

Anche per la rotonda sulla Piceno Aprutina, in corrispondenza dell’intersezione tra la ss 81 e le strade comunali di via Barbarana e via Bologna, la conferenza dei servizi ha dato esito positivo: si conclude così la parte burocratica.

«Come promesso, ci siamo impegnati per portare a termine l’iter burocratico, recependo anche le istanze delle attività presenti nella zona. È un primo passo che ci porterà alla realizzazione della rotatoria dopo i tre incontri che abbiamo coordinato presso la nostra sala consiliare con il Comune di Ascoli Piceno, la Provincia e Anas – spiega il sindaco Matteo Terrani -. Ringrazio tutti gli enti che hanno collaborato con noi in questi anni, ora dobbiamo concentrarci sul finanziamento dell’opera per far partire i lavori». Nel corso dell’incontro con i tecnici l’amministrazione comunale ha chiesto ad Anas un intervento risolutivo al problema degli allagamenti frequenti che si verificano in via Bolzano all’incrocio con la ss81. È stato effettuato un sopralluogo sul posto per verificare le modalità di azione.

