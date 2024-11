Tre serate di musica e divertimento in Piazza del Popolo, per avvicinarsi al nuovo anno e poi brindare tutti insieme all’arrivo del 2025. È così che l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno festeggerà l’anno venturo, con tre concerti che animeranno il salotto cittadino. Si partirà domenica 29 dicembre con la musica degli Adika Pongo, gruppo nato a Roma nel 1993 dalla volontà di Niccolò Fabi, Lorenzo Salvatori, Aidan Zammit, Leonardo D’Angelo e Alessandro e Eleonora Benedetti e attualmente composto da Francesca Silvy, Costantino Ladisa, Alessandro Benedetti, Andrea Merli, Alberto Lombardi, Alessio Scialò e Pablo Enrique Oliver. Lunedì 30 dicembre saranno i Tiromancino i grandi ospiti che animeranno la serata ascolana, organizzata in collaborazione con Jam Session: il gruppo romano, che sta calcando la scena musicale italiana dagli anni Novanta a oggi, è guidato fin dalla sua fondazione nel 1989 dal frontman Federico Zampaglione ed è composto anche da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Fabio Verdini (piano e tastiere) e Antonio Marcucci (chitarra). Martedì 31 dicembre, infine, si brinderà all’arrivo del nuovo anno con la musica degli Extraliscio, gruppo nato in Romagna nel 2014 e guidato dall’eclettico Mirco Mariani, con la serata che proseguirà con un dj set che saprà coinvolgere persone di tutte le età. L’ingresso alle tre serate sarà libero e gratuito. “A differenza del passato, quest’anno piuttosto che organizzare un solo concerto per la sera del 31 dicembre abbiamo deciso di triplicare gli appuntamenti, così da animare il centro storico anche nei giorni immediatamente precedenti” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Inizieremo a ‘scaldarci’ già il 29 dicembre con gli Adika Pongo, mentre il giorno successivo balleremo e canteremo sulle note dei grandi successi dei Tiromancino, prima di festeggiare l’arrivo del 2025 con gli Extraliscio e tanta altra musica. Vi aspettiamo in Piazza del Popolo”.

