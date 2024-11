ASCOLI PICENO – Si accendono le luminarie nel centro storico cittadino: domenica 1 dicembre, alle ore 18, le piazze e le vie saluteranno il prossimo arrivo del Natale.

“Invito tutti gli ascolani– ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – a partecipare a questo momento di festa e di unione. Con l’accensione delle luminarie ci tufferemo nel periodo festivo, durante il quale ci saranno tante iniziative e manifestazioni per tutte le età. Vi aspetto in piazza”.

Per celebrare l’ingresso nel periodo natalizio, per domenica 1 dicembre l’Amministrazione comunale ha organizzato anche uno spettacolo itinerante della Compagnia dei Folli, che con i suoi artisti renderà ancora più suggestiva la serata di domenica.

Nello stesso giorno, il centro storico sarà animato da “Mille luci in una bolla”, con i locali aderenti che saranno protagonisti di un’offerta gastronomica abbinata alle bollicine. A questo si aggiunge una novità per gli appassionati di tecnologia: la possibilità di testare il simulatore “Fly Explorers” per provare l’ebrezza di ‘volare virtualmente’ sulla città. Un’esperienza che potrà essere vissuta anche dal 7 dicembre al 12 gennaio, perché il simulatore sarà a disposizione nei giardini comunali di Piazza Arringo (a pagamento).

Si tratta di un progetto realizzato dalla Mecatron Automazione, azienda del territorio della famiglia Cinti, con i video realizzati da un’altra realtà cittadina come Xentek. Con la sua cabina circolare, Fly Explorers accoglie gli utenti in comode sedute prima di accompagnarli in un volo simulato, dando inizio a uno spettacolare viaggio virtuale di natura immersiva. Al suo interno trovano posto fino a due persone contemporaneamente e l’esperienza ha inizio solo dopo aver agganciato le cinture di sicurezza.

