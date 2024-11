VENAROTTA – Sono stati trasferiti 1,36 milioni all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche per l’intervento per la scuola media e relativa palestra nel Comune di Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno.

A firmare il decreto il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Si tratta di un intervento che prevede il completamento dei lavori di riparazione e ricostruzione della scuola media e della palestra del Comune, lavori strategici per restituire un servizio fondamentale alla comunità.

“Proseguiamo nel nostro impegno condiviso con il Presidente Francesco Acquaroli, l’Usr e il Comune per garantire tempi certi e risorse adeguate per la ricostruzione delle scuole – dichiara il Commissario Castelli – Le scuole sono il primo pilastro, insieme alla complessiva strategia di sviluppo sociale ed economico, per arginare la crisi demografica che sta colpendo l’Appennino centrale. Dobbiamo proseguire quindi con fiducia nell’attuazione della ricostruzione pubblica, che sta finalmente registrando risultati positivi su tutti i fronti, compreso quello delle scuole con l’Ordinanza speciale 31”.

“Ringrazio la Struttura Commissariale e l’Usr visto che ci hanno sempre seguito in questo progetto molto articolato per noi. Sono intervenuti diversi fattori come l’aumento dei prezzi, queste somme ci hanno permesso di completare i lavori – spiega il sindaco Fabio Salvi- La scuola è già in funzione e a regime, abbiamo fatto un passo in avanti verso la ricostruzione fisica e sociale della comunità. È stato vitale poter contare sul supporto della Struttura Commissariale, la collaborazione tra le istituzioni, che hanno una visione importante, riescono a portare avanti progetti che funzionano. Dalla settimana scorsa è in funzione anche l’asilo nido, un altro segno importante della ripartenza”.

I fondi trasferiti fanno parte di un finanziamento complessivo di 5,4 milioni di euro. Il Comune di Venarotta è il soggetto attuatore dell’opera.

