ASCOLI PICENO – Sono in vendita i biglietti per assistere a TORRES-ASCOLI, match valido per la 17^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domenica 1° dicembre, alle ore 15 al “Vanni Sanna” di Sassari. Il circuito di riferimento è Vivaticket e il prezzo del biglietto è 11,50 € (compresa prevendita).Link all’acquisto: https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-c-2024-25-sassari-torres-torres-vs-ascoli/255752

