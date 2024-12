ASCOLI PICENO – Cibo sano, sapori autentici e buona compagnia. Gli ingredienti ideali per una giornata perfetta, che sabato 30 novembre decine di pensionati della CNA di Ascoli Piceno e associati di ogni età hanno scelto di trascorrere all’Hotel Ristorante “DonnaRosa” di Roccafluvione per sperimentare in prima persona “Il ben-essere a tavola”.

Grazie all’impegno della responsabile CNA Pensionati Ascoli Piceno Anna Rita Pignoloni e della responsabile CNA Agroalimentare Ascoli Piceno Caterina Mancini, una sala gremita ha accolto il ritorno di un format particolarmente apprezzato, che l’associazione territoriale di Ascoli ha scelto di riproporre coinvolgendo i pensionati in un incontro interamente dedicato all’educazione alimentare, abbinata al gusto inconfondibile delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Alla presenza del direttore Francesco Balloni, della presidente Arianna Trillini, dell’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, del sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna, dell’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Ascoli Donatella Ferretti, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e di un gran numero di associati, a monopolizzare l’attenzione dei presenti è stato il grande protagonista della mattinata, il dottor Mauro Mario Mariani.

Angiologo, ma soprattutto “mangiologo”, il dottor Mariani ha tenuto una lezione speciale nel corso della quale ha illustrato i principi essenziali di uno stile di vita sano, basato su una corretta alimentazione e valido per tutte le età.

Nonostante la simpatica interruzione di Massimiliano Ossini, che seppur a distanza ha voluto salutare i pensionati CNA, il mangiologo più amato d’Italia ha saputo catturare l’attenzione dei commensali evidenziando l’importanza dell’educazione, della consapevolezza, della scelta e del metodo, tasselli essenziali per vivere bene giorno dopo giorno sia sul piano fisico che su quello mentale, imparando insieme a invecchiare bene. Come? Scegliendo con consapevolezza e portando sulle nostre tavole i prodotti del territorio, valorizzando cibi sostenibili nell’ambito della dieta mediterranea e riducendo così le emissioni inquinanti, da abbinare a una moderata e costante attività fisica.

Un formidabile mix di simpatia, verve e straordinaria professionalità che ha saputo incantare gli associati CNA dando vita a un dibattito costruttivo, proseguito poi a tavola grazie ai piatti deliziosi realizzati da Antonio Scipioni, presidente nazionale CNA Ristorazione e titolare del DonnaRosa, che insieme al dottor Mariani ha elaborato un menù gustoso e perfettamente equilibrato.

Una delizia per il palato ma soprattutto per lo spirito, che il dottor Mariani ha saputo nutrire con indicazioni preziose, da condividere in famiglia per promuovere uno stile di vita sano, in grado di offrire benefici in termini di buona salute anche attraverso il cibo.

In questo senso, una dimostrazione pratica arriva direttamente da Anna Maria Ricci, associata che da 60 anni a questa parte è costantemente in prima linea nelle iniziative promosse dalla CNA e che, per questa ragione, è stata premiata dal direttore Francesco Balloni e dalla responsabile Anna Rita Pignoloni per aver trascorso una vita insieme alla CNA.

«Quella dei pensionati è sempre più un’unione di riferimento per la nostra associazione – afferma il direttore Balloni – Spesso, pur proponendo dei prodotti di grande qualità, i nostri imprenditori faticano a reggere il confronto con i grandi gruppi industriali. Per questo, abbiamo scelto di promuovere un’interessante panoramica dedicata alla tutela della salute e all’educazione alimentare.

Al tempo stesso, evidenziamo la necessità di sostenere le piccole e medie imprese, che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale locale e delle eccellenze apprezzate in tutto il mondo, nell’ambito delle misure pubbliche volte a sostenere l’economia».

«Ringrazio di cuore tutti i presenti, che hanno dimostrato un grande interesse su un tema fondamentale per la nostra quotidianità, sul quale abbiamo voluto offrire il nostro contributo» commenta Alvaro Cafini, presidente CNA Pensionati Ascoli Piceno.

«È un argomento molto importante – confermo Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche – I pensionati sono un elemento fondante di molte comunità, un punto di riferimento per le nostre famiglie. È necessario che ognuno di noi conosca i principi della sana alimentazione per far sì che la vita continui a sorriderci».

«Grazie al direttore Balloni, alla presidente Trillini e a tutta la CNA – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini – La Regione è particolarmente attenta a questi temi: le Marche, in questo senso, hanno molti elementi favorevoli, con una notevole biodiversità, e crediamo fermamente nella necessità di promuovere la nostra regione come una terra del benessere e della qualità della vita, in un percorso che vogliamo sostenere per i benefici in grado di garantire anche sul piano turistico».

«È indispensabile prestare grande attenzione alla spesa e a ciò che si porta a tavola – conclude Antonio Scipioni, presidente CNA Ristorazione – Il benessere inizia dalle scelte dei prodotti alimentari, tra prodotti artigianali e industriali che indubbiamente differiscono per prezzo, ma soprattutto per qualità. Invito tutti a prestare molta attenzione anche alle etichette, da leggere con la dovuta consapevolezza di tutte le sigle che indicano la provenienza dei prodotti».

