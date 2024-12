ASCOLI PICENO – Quattro viaggi in bicicletta attraverso i paesaggi dell’agricoltura italiana, le storie e le voci di chi li lavora e li plasma producendo cibo. Storie raccontate di fronte a una minestra fumante, raccogliendo fragole in campo, o girovagando in bicicletta per le risaie. Un percorso personale di riconnessione fra agricoltura, paesaggi e cibo, un tentativo di riappropriarsi di una memoria contadina che appartiene, chi più chi meno, a tutti noi. Il lettore non troverà narrazioni patinate o gloriose retoriche di quanto sia bello fare agricoltura stando all’aria aperta. Troverà, invece, scarpe infangate, sudore, fatica, la luce scarsa dell’alba, le storie dei nonni, i nipoti, gli animali. Tutto ciò che rende l’agricoltura contadina profondamente vitale, attività che preserva e riconquista il lavoro manuale e affina il pensiero. Un viaggio in solitaria, attraverso territori non necessariamente esteticamente belli, ma al centro di trasformazioni ambientali, economiche e culturali che rischiano di rendere i paesaggi sempre più banali e omogenei. E con loro, il cibo che mangiamo.

Libreria Prosperi, in collaborazione con Circolo ARCI Caciara, domenica 8 dicembre 2024 alle ore 17 presenterà, al Circolo ARCI Caciara (via della Piazzarola 2, Ascoli Piceno), CIBI E PAESAGGI RARI, Ski Design [2024], di Giampiero Mazzocchi. Ricercatore al CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), si occupa di analisi dei sistemi agro-alimentari, di politiche agricole e per lo sviluppo rurale, di ricambio generazionale e agricoltura nelle aree interne. Ci parlerà, introdotto dal giornalista Luca Martinelli, dei suoi viaggi in bici in alcune delle realtà agricole più interessanti del nostro del paese, per ragionare insieme di ambiente, economia, cultura, cibo e paesaggio e delle loro trasformazioni.

Sarà possibile acquistare illibro al Circolo.

