ASCOLI PICENO – Per l’ultimo appuntamento del 2024, Ascolinscena propone lo spettacolo “Classe di ferro” della Compagnia La Marmotta di Fagnano Olona, provincia di Varese.

La Marmotta, in gergo ferroviario, è un segnale di manovra che permette ai treni di muoversi all’interno delle stazioni e degli scali ferroviari. Dal 1986 è anche il nome della compagnia teatrale, nata da una idea di Francesco Giuffrida, impiegato delle Ferrovie dello Stato, che espresse ad alcuni colleghi la volontà di costituire un gruppo teatrale nel dopolavoro ferroviario di Busto Arsizio. Nei 38 anni di attività, la Compagnia La Marmotta ha messo in scena quasi trenta lavori teatrali, da Moliere a Pirandello, partecipando a Festival e Rassegne in tutta Italia conquistando Premi e riconoscimenti.

“Classe di Ferro” di Aldo Nicolaj racconta la storia di Bocca e La Paglia, due vecchietti dal carattere opposto e complementare, che si incontrano su una panchina a cui si unisce Ambra, una maestra in pensione rimasta nubile. La scena si svolge in un susseguirsi di dialoghi burberi e pacati, ammiccanti, e visionari. Alla luce del lampione incombe però una minima questione familiare, pratica, ma che sconvolge i fragili equilibri personali: i figli di La Paglia vogliono trasferire il genitore in una casa di riposo. Non è un dramma o forse sì. La tragedia, nel senso greco del termine, sembra inevitabile, ma Bocca trova la soluzione.

Piacevole, emozionante, a momenti divertente e in altri molto struggente, “Classe di ferro” è un pezzo di teatro che osserva con acume l’irrisolta questione degli anziani e dello spazio degli ultimi anni nella loro e (nostra) vita.

Sul palco del PalaFolli saliranno Caterina Esposito, Marco Madella e Francesco Giuffrida il quale è anche regista dello spettacolo.

“Classe di ferro” è il quarto appuntamento con la Rassegna Ascolinscena organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli con il sostegno di Uilt Unione Italiana Libero Teatro.

Come consuetudine, a termine dello spettacolo, attori e pubblico potranno incontrarsi presso il Bar del PalaFolli per una degustazione di Vino e stuzzichini offerti dal Supermercato Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 21.

Per sabato 7 dicembre i biglietti sono in vendita presso il PalaFolli Teatro oppure sul sito www.palafolli.it

Info 0736 35 22 11

