Ascoli che nel secondo tempo inizia con più sprint, vantaggio con Marsura che su cross di Silipo dalla destra riesce ad infilare in rete tirando sotto l’incrocio del pali. Raddoppio dell’ Ascoli con Varone. Al minuto 19 il Sestri Levante accorcia le distanze con l’ ex Clemenza- Al minuto 25′ l’ Ascoli infila la terza rete con bomber Corazza, che raddoppia al minuto 31 su assist di Tremolada. Undicesimo gol in campionato per il Joker.