ASCOLI PICENO – Rassegna culturale nella città delle Cento Torri.

Oggi, 10 dicembre, si è svolta la conferenza stampa al Caffè Meletti ad Ascoli della kermesse “Ridendo&Sognando. Sorrisi e Magie per le feste” che si svolgerà questo mese e a gennaio 2025 al Teatro Filarmonici.

Iniziativa a cura del Comune e Amat con il contributo di Regione Marche/Mic e in collaborazione con l’associazione Lido degli Aranci.

Primo appuntamento sabato 21 dicembre con una “sera di risate”, condotta da Gloria Conti, che vede protagonisti Nduccio e Angelo Carestia.

Nduccio, nome d’arte di Germano D’Aurelio, non solo comico cabarettista, ma anche musicista e cantautore pescarese, è impegnato in una serie di attività in tutto il mondo per dare una mano a chi ne ha più bisogno.

Ha collaborato in televisione con Renzo Arbore e con trasmissioni importanti quali Seven Show, Stand Up, Suonare Stella, Ride… Rai. Ha inoltre lavorato alla radio partecipando a Fuori Onda con Roberto D’Agostino su Radio Rai e con Ernesto Bassignano a Ho perso il Trend.

Angelo Carestia è un comico a 360°: barzellette, cabaret, canzoni, nonché imitatore straordinario. Tra le sue voci più sorprendenti quella dell’indimenticabile Principe della risata Totò ma anche cantanti, attori e politici. Angelo Carestia calca i palcoscenici di mezza Italia fin dall’età di 16 anni con ottimi risultati. Da molto tempo ormai è anche conduttore televisivo e radiofonico e conduttore anche di molte manifestazioni pubbliche.

Il 31 gennaio Roberto Palumbo e Frate Mago sono i protagonisti di “una sera di magia”, sempre con la conduzione di Gloria Conti.

Roberto Palumbo, maestro dell’intrattenimento con all’attivo molti riconoscimenti per le sue doto artistiche, sa entusiasmare il pubblico in un crescendo di effetti magici, un recital unico che propone un viaggio nella magia di ultima generazione, tra colpi di scena, effetti di mentalismo inspiegabili e momenti di grande emozione. Il tema che lega lo spettacolo è il tempo, tunnel spazio-temporali mettono in dialogo passato e futuro in una dimensione fantascientifica. Si sperimenterà un nuovo modo di concepire il tempo all’interno di illusioni impossibili, si entrerà nella macchina del tempo provando stupore, divertimento e, soprattutto, sensazione di autentica magia.

Padre Gianfranco Priori appartiene all’Ordine dei Cappuccini ed è conosciuto da tutti come “Frate Mago”. Spesso ospite del Maurizio Costanzo Show, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive tra le quali I fatti vostri di Magalli. Noto in tutta Italia per i suoi spettacoli, ha allietato anche le platee degli italiani in Canada e in Svizzera. Si è esibito anche davanti a Papa Francesco, in Vaticano. Decine le sue apparizioni in spettacoli teatrali e di piazza, con il suo tipico modo di proporsi (“sempre con la tonaca da frate”) che lo ha reso personaggio speciale nel mondo dello spettacolo. Diventato responsabile delle missioni estere cappuccine, alimenta molti progetti in Africa. Dalla sua attività nascono realizzazioni caritative in quel continente, dai pozzi alle chiese, dalle scuole alle adozioni internazionali.

Inizio spettacoli ore 21. Ingresso gratuito con ritiro del biglietto presso la Biglietteria del Teatro 0736 298770.

Gianni Celani, presidente Amat, apre la conferenza: “Spettacoli non solo comici ma divertenti. Il Cabaret è importante perché si esibisce un’artista a 360 gradi. Non solo risate ma anche riflessioni sulla società attuale. L’Amat ritiene di dare impulso e visibilità agli artisti locali, è necessario dare spazio perché la loro bravura merita di essere sottolineata ed evidenziata. In questo momento stiamo vivendo un momento delicato a livello nazionale e internazionale e ben vengano queste ore di svago per staccare e poter godere di attimi piacevoli. Ad Ascoli c’è grande richiesta di spettacoli dal vivo, i numeri sono in crescita e abbiamo molti ‘sold out’. Gloria Conti sarà la presentatrice nonché cantante, parteciperà anche a Sanremo Giovani. Siamo grati della sua presenza tramite gli amici dell’associazione Lido degli Aranci. Ci tengo a ringraziare l’associazione e il mio caro amico Tullio Luciani, abbiamo collaborato insieme in tanti progetti”.

Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli, dichiara: “Abbiamo bisogno, in questo momento storico, di riaccendere i sogni specialmente per i più piccoli. Uno slogan, quello dello spettacolo, che sottoscriviamo in pieno. Con Amat abbiamo messo artisti locali, un grande piacere dare a loro la possibilità di esibirsi in un palcoscenico prestigioso come il Filarminici”.

Il vice sindaco Massimiliano Brugni afferma: “Ringraziamo l’Amat che ha allestito questi spettacoli importanti per la comunità. Portare la gente a teatro, poi in maniera gratuita, è un messaggio sociale da non trascurare”.

Frate Mago aggiunge: “Ringrazio l’Amat per questa bella proposta. Tutti percepiamo un trapasso epocale dai contorni non chiari. Da una parte il teatro narra la nostra storia facendola diventare protagonista. Con la parola sogno vogliamo dare spazio e riempire questo momento di vuoto. Dal cilindro oscuro della vita si può sempre estrarre un arcobaleno. Questi spettacoli hanno questa funzione”.

Angelo Carestia prosegue: “Rassegna molto carina e divertente. E’ un orgoglio per me poter salire sul palco del Filarmonici. Io e Nduccio siamo carichi. Una risata, come dicono in molti, aiuta a vivere. Invitiamo a partecipare in massa a queste serate”.

Roberto Palumbo sottolinea: “Il Filarmonici è davvero un gioiellino. Ridere e sognare sono le uniche cose che ci sono rimaste per avere un po’ di speranza. Bisogna avere uno stato d’animo simile a quello del bambino e nel mio spettacolo di magia il protagonista è il tempo. Voler tornare indietro, quando si era piccini, e ritrovare quello stato d’animo dove tutto era possibile”.

Gloria Conti evidenzia: “Noi siamo artisti e il nostro compito è regalare emozioni. Con questi spettacoli lo faremo ridendo e sognando. Ringrazio l’Amat e l’associazione Lido degli Aranci per avermi dato questa possibilità di presentare e di esibirmi in un teatro prestigioso come il Filarmonici”.

Tullio Luciani conclude: “La nostra è una piccola agenzia ma una grande realtà, lavoriamo specialmente fra Marche e Abruzzo. Abbiamo portato personaggi importanti per questa rassegna, protagonisti che meritano la visibilità che hanno”.

