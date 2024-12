ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Venerdì 13 dicembre alle ore 11, presso il Teatro della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche, si svolgerà una mattinata di approfondimento nell’ambito di uno dei 9 Cantieri Progettuali di “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future”, piano finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale e alla rigenerazione urbana, economica e sociale del territorio di Montalto delle Marche.

Il convegno, dal titolo “Al centro del tempo – Montalto e i suoi archivi”, sarà incentrato sul Cantiere Progettuale “CAMM – Centro archivi Montalto delle Marche”.

Il “cantiere”, già attivo, si occupa del potenziamento e della rifunzionalizzazione dell’archivio storico comunale degli archivi storici di Montalto delle Marche, all’interno della Torre Civica, nella centralissima Piazza Umberto I del borgo. Ed è proprio nella Torre Civica che si è insediato il “CAMM, Centro Archivi Montalto Marche” che gestirà l’intera filiera archivistica: dal riordino, all’inventariazione, al restauro, alla digitalizzazione. Lo spazio, oltre al servizio di consultazione per il pubblico, si aprirà anche ad attività formative, divulgative ed espositive grazie ad innovativi supporti multimediali che consentiranno, anche al pubblico meno esperto, di esplorare la miniera di informazioni e storie dei diversi fondi archivistici.

“L’idea dell’evento e dell’intero cantiere progettuale è quella di far diventare gli archivi non solo memoria del passato ma strumento del presente, di cittadinanza attiva e partecipata. Per questo motivo, cruciale anche l’attività formativa riservata agli studenti del Liceo Classico di Montalto delle Marche che – prima dell’evento in Teatro – il 13 dicembre si metteranno alla prova con gli archivi della Torre Civica cittadina, guidati dagli esperti del settore che lì già stanno operando”, ricordano i promotori.

Nel corso della mattinata di domani – tra archivi, restauro e racconti che diventano partecipazione collettiva – si alterneranno gli interventi di Daniel Matricardi, per il Comune di Montalto delle Marche, Luigi Compagnoni, Soprindendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, e ancora Pierluigi Feliciati, Università di Macerata, Allegra Paci, Ebla Soc. Coop. e Marco di Marco, fotografo di beni culturali.

