Serie C, 19esima giornata del Campionato Serie C, in programma sabato 14 dicembre, alle ore 15, al “Mario Sandrini” di Legnago

ASCOLI PICENO – Sarà Maria Marotta di Sapri ’Arbitro designato per dirigere LEGNAGO SALUS-ASCOLI, match valido per la 19^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma sabato 14 dicembre, alle ore 15, al “Mario Sandrini” di Legnago. Gli Assistenti sono Giuseppe Lipari di Brescia e Daniel Cadirola di Milano. Quarto Ufficiale Giorgio D’Agnillo di Vasto.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari assunti in occasione di Ascoli-Sestri Levante, ha inflitto una giornata di squalifica a Riccardo Gagliolo, giunto alla quinta ammonizione da inizio stagione. Resta in diffida il solo D’Uffizi.

Il fanalino di coda Legnago capace di battere la capolista Pescara per 1-0 sul campo della capolista Pescara, è a quota 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte. Mister Contini non avrà a disposizione il difensore Gianmaria Zanandrea e il centrocampista Enrico Casarotti, da valutare le condizioni Francesco D’Amore.

GLI EX

Nella rosa dei veneti sono quattro gli ex bianconeri: il difensore Carlo Pelagatti che con l’Ascoli ha giocato dal 2014 al 2015 in Serie C e in Serie B. Il portiere Filippo Perucchini, 13 presenze con i bianconeri, ad Ascoli non ha lasciato un bel ricordo, dopo la clamorosa autorete con il Palermo nel campionato di Serie B 2018/2019. Ci sono anche il giovane attaccante Filippo Palazzino, poche le apparizioni per lui con l’Ascoli in Serie B dove ha più che altro giocato con il settore giovanile e nella formazione Primavera. Altro giovane che con la prima squadra bianconera non ha messo a referto nessuna presenza è Andrea Franzolini, per lui ottime prestazioni nella formazione Primavera.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.