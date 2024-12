ASCOLI PICENO – Di seguito due note diffuse dall’Arengo di Ascoli.

Regolamentazione della circolazione stradale in Via G. Sacconi e Corso G. Mazzini ( tratto da Piazza Matteotti a Via G. Sacconi) per l’installazione di luminarie.

Con l’ordinanza 784 del 11 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale dispone:

1) di adottare, dalle ore 23:00 del giorno 12 dicembre 2024 alle ore 04:00 del giorno 13 dicembre 2024:

C.so G. Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e Via G. Sacconi:

l’interdizione temporanea del transito veicolare fatta eccezione per i residenti del tratto interdetto, i quali potranno far accesso alle proprietà laterali mediante ausilio di movieri da impiegare a cura e spese della ditta richiedente.

Via P. Alamanni

obbligo di svolta a destra in Via P. Alamanni per tutte le provenienze da Via L. Mercantini;

dovranno essere posizionate nr. 02 transenne con divieto di transito ( la prima su Via L. Mercantini/Via P. Alamanni e la seconda su Via P. Alamanni/Corso Mazzini) al fine di evitare l’uscita dei veicoli verso Corso Mazzini.

Presenza obbligatoria di movieri:

Piazza Matteotti/Corso Mazzini G. dovrà inoltre essere posta una transenna con divieto di transito;

Corso G. Mazzini/Via Sacconi, al fine di consentire in sicurezza l’ingresso in senso contrario di marcia dei titolari dei passi carrabili .

nei tratti di occupazione totale della carreggiata al fine di coordinarsi con le altre postazioni sopra indicate.

Si specifica che la presenza dei movieri, nei punti sopra indicati, dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori.

2) di adottare ( terminata la chiusura di Corso G. Mazzini) dalle ore 23:00 del giorno 12 dicembre 2024 alle ore 04:00 del giorno 13 dicembre 2024:

Via G. Sacconi

l’interdizione temporanea del transito veicolare ad esclusione dei residenti nelle vie interdette al transito veicolare.

Piazza Viola intersezione con Via dei Bonaccorsi, divieto di proseguire verso quest’ultima per tutti i veicoli diretti in Via G. SacconiPresenza di moviere che dovrà informare l’utente della chiusura di Via G. Sacconi;

Con l’Ordinanza dirigenziale 783 dell’11 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale dispone l’istituzione dalle ore 22:00 del giorno 13 dicembre 2024 alle ore 07:00 del giorno 14 dicembre 2024 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

il divieto di sosta con rimozione coatta Piazza Giacomini lato est (LATO FERMATA AUTOBUS) al fine di consentire alla ditta il deposito temporaneo dei materiali necessari al montaggio/smontaggio della gru;

il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e l’interdizione al transito veicolare in Via delle Torri , tratto che va da Largo Clementi a Rua della Caserma;

la possibilità di vietare la sosta con rimozione coatta, nei tratti interessati dal passaggio dei mezzi d’opera ( Via E.Tamburini , Piazza Ventidio Basso, Via B. Cairoli , Via Marucci Pietro, Via Emidio Clementi) con relazione alle specifiche esigenze correlate alla manovra degli stessi;

i suddetti mezzi dovranno accedere da Viale S. Vellei , Via Lungo Tronto B., Via E. Tamburini e proseguire fino a via delle Torri;

presidio con moviere all’intersezione Via delle Torri / Via E. Clementi e istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via delle Torri ”;

dare ampia informazione agli abitanti di zona e in particolare a quelli di Via delle Torri e Via dei Soderini ,alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D;

comunicare via mail,con anticipo di almeno 48 ore, la data e ore di chiusura non che le modifiche alla viabilità , agli indirizzi di: Questura, Carabinieri,Guardia di Finanza, VVF e 118 e Ecoinnova.

