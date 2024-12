ASCOLI PICENO – Si informa la cittadinanza di Ascoli che sono in fase di consegna gli avvisi di pagamento del saldo a conguaglio della tassa sui rifiuti TARI 2024 comprensivi delle componenti perequative unitarie (UR1 e UR2), istituite dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente – ARERA, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 pari a € 0,10 euro/utenza) e il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 pari a € 1,50 euro/utenza).

Tali componenti sono dirette ad alimentare la Cassa per i servizi energetici (CSEA) e non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani gestito dal Comune.

Maggiori informazioni sulle componenti perequative sono pubblicate sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.ap.it (cliccare > Aree tematiche > Servizio Equità Fiscale > TARI).

La data entro cui eseguire il versamento è fissata al 31/12/2024.

I contribuenti possono rivolgersi al Servizio Equità Fiscale del Comune di Ascoli Piceno, il quale è a disposizione per fornire informazioni, copie, duplicati degli avvisi e rettifiche degli importi dovuti.

Sede del Servizio Equità Fiscale: Via della Repubblica, n. 24 – 4° piano (presso sede CIIP).

Orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (martedì chiuso).

Recapiti telefonici: 0736298 705-708-710-706-711-224.

Email: [email protected], PEC: [email protected]

Nel caso in cui i plichi non dovessero essere recapitati in tempo utile per effettuare il versamento entro il 31/12/2024, a causa di disguidi postali, non verranno addebitati al contribuente eventuali sanzioni o interessi.

