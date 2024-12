Il 18enne: “A due partite dalla fine del girone d’andata il nostro obiettivo non è cambiato: vogliamo la salvezza il prima possibile. Poi non ci vogliamo ponere limiti”

ASCOLI PICENO – Spazio ad una delle più belle realtà calcistiche.

Protagonista, in queste giornate, per l’Atletico Ascoli, compagine militante nel girone F di serie D è sicuramente il portiere Filippo Galbiati.

Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore, riportate dal portale del Club ascolano: “Primo clean sheet contro il Teramo, sono contento e devo ringraziare tutti i ragazzi e lo staff perché solo insieme questi eventi possono concretizzarsi. Il Teramo ha una grande lunga storia alle sue spalle, siamo arrivati preparati bene e siamo soddisfatti della prestazione di tutta la squadra. Quest’anno è la prima stagione che mi interfaccio con il calcio dei grandi e sono molto felice di aver trovato qui all’Atletico Ascoli un collettivo che sprona a migliorarsi ogni giorno. Ho giocato contro Samb, Chieti e Teramo in questa stagione, partite molto importanti e belle. A diciott’anni non è facile e in testa mi sono passati mille pensieri ma ringrazio i miei compagni di per avermi aiutato a gestire il tutto. A due partite dalla fine del girone d’andata il nostro obiettivo non è cambiato: vogliamo la salvezza il prima possibile. Poi non ci vogliamo ponere limiti”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.