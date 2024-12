ASCOLI PICENO – L’ospedale di comunità di Ascoli, aperto in via sperimentale a giugno scorso dall’Azienda sanitaria territoriale picena, non solo ha rappresentato il primo esempio nel panorama regionale ad essere stato avviato, con dati di attività ad oggi molto importanti (88 pazienti totali ricoverati da quando è stato aperto con i 16 posti letto quasi sempre tutti occupati), ma è anche stata la prima struttura sanitaria di cure intermedie a livello nazionale ad aver ospitato un tirocinio clinico. Proprio quest’ultimo, svolto dagli studenti del corso di laurea in infermieristica di Ascoli dell’università politecnica delle Marche, è oggetto di studio al ‘IV Congresso nazionale delle cure territoriali’ che si sta svolgendo in questi giorni, a San Marino. Il corso di laurea diretto da Stefano Marcelli e presieduto da Raffaele Giannubilo è stato infatti selezionato per partecipare all’importante appuntamento – prestigiosa occasione di aggiornamento, confronto e sviluppo per tutti gli esperti e i professionisti sanitari nell’ambito delle cure territoriali – nel corso del quale presenterà il poster scientifico dal titolo ‘La dedicated education unit (Deu) nell’ospedale di comunità: studio pilota Cdl infermieristica di Ascoli Piceno’. Le Deu sono una modalità di insegnamento clinico in cui il contesto operativo, in questo caso l’ospedale di comunità, diviene per gli studenti di infermieristica un ambiente di apprendimento.

“La selezione e la partecipazione a questo evento – evidenzia Stefano Marcelli – conferma e riconosce l’impegno del polo didattico che, grazie al supporto e alla costante collaborazione con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, presenterà un poster scientifico. Quest’ultimo evidenzia la prima esperienza nazionale di tirocinio clinico in setting assistenziali territoriali, quale l’ospedale di comunità. In tale realtà, infatti, l’elevato grado di autonomia e di responsabilità infermieristica, l’integrazione degli obbiettivi formativi, la clinical expertise e il contesto operativo, determinano un ambiente di apprendimento di qualità. Lo studio pilota si è dimostrato efficace nel migliorare le competenze degli studenti ed è stato qualitativamente riferito come bisogno formativo di apprendimento nel tirocinio clinico. Pertanto, la presenza della dedicated education unit all’interno dell’OsCo costituisce un valore aggiunto, non solo per la formazione degli studenti, ma anche per l’organizzazione aziendale e per l’intera popolazione del piceno”.

