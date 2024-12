SERIE C GIRONE B, 19esima GIORNATA Ore 15. Allo stadio “Sandrini” davanti Legnago e Ascoli

SERIE C GIRONE B, 19esima GIORNATA Ore 15. Allo stadio “Sandrini” davanti Legnago e Ascoli

I biancazzurri, sono reduci dalla vittoria contro il Pescara. Mister Contini sta lavorando bene e la squadra è tornata in corsa sia per la zona playout che per la salvezza diretta.

Mister di Di Carlo è reduce da 7 risultati utili consecutivi e da 3 vittorie di fila, importante vincere per chiudere al meglio il girone di andata.

FORMAZIONI UFFICIALI

LEGNAGO (3-5-2): Perucchini; Noce, Diaby, Ampollini; Muteba, Martic, Bombagi, Franzolini; Zanetti, Basso Ricci. A disposizione: Rigon, Berto, Malumandsoko, Pelagatti, Ballan, Viero, Banse, Demirovic, Ibrahim, Rossi, Palazzino, Svidercoschi. Allenatore: Contini

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Menna, Piermarini, Cozzoli; Bando, Varone; Silipo, Tremolada, Marsura; Corazza. A disposizione: Abati, Raffaelli, Adjapong, Tavcar, Quaranta, Maurizii, Bertini, Maiga Silvestri, Campagna, Achik, Gagliardi, D’Uffizi, Caccavo. Allenatore: Di Carlo

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.