ASCOLI PICENO – Legambiente Marche invita cittadini, associazioni e imprese locali a partecipare all’incontro informativo dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). L’evento si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 17, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un modello innovativo di produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, che consente di abbattere i costi, ridurre l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità a livello locale. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire questa opportunità, chiarire dubbi e avviare un dialogo tra i diversi attori del territorio.

Interverranno Attilio Lattanzi, Assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno; Davide Bianchini, consulente Sportello CER del CSV Marche; Dante Fabbioni, Presidente di Dinamo CER di Grottammare. A moderare l’evento sarà Marzia Mattioli, direttrice di Legambiente Marche.

L’iniziativa si propone di informare e sensibilizzare i partecipanti sull’importanza delle CER come strumento per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica e rafforzare la resilienza delle comunità locali. Saranno condivise esperienze pratiche e informazioni su come creare o aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto cruciale per tutti coloro che vogliono contribuire a un futuro energetico sostenibile.

