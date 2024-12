La maglia bianconera sarà arricchita da una patch in omaggio a Costantino. Sulla fascia da capitano anche una delle frasi storiche di Rozzi

ASCOLI CALCIO – In occasione di Ascoli-Spal, il match più vicino al 18 dicembre, data celebrativa del 30° anniversario dalla morte dell’indimenticato Presidente Costantino Rozzi, l’Ascoli scenderà in campo, come da tradizione, con i calzettoni rossi.

La maglia bianconera sarà arricchita da una patch in omaggio a Costantino e posizionata fra il logo ufficiale e il marchio Nike. Sulla fascia da capitano anche una delle frasi storiche di Rozzi: ‘Per guardare il cielo bisogna mantenere i piedi per terra’.

Il prepartita sarà gestito da Cupido Club, composto da quattro ragazze ascolane, fra le quali Valentina Rozzi, nipote di Costantino, che trasmetterà sul maxischermo un video celebrativo in ricordo del nonno. Gradita ospite in Tribuna la Famiglia Rozzi.

