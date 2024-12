SERIE C. Live Ascoli-Spal, tabellino e cronaca della ventesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

ASCOLI PICENO STADIO “DEL DUCA”

Ore 20:30 allo stadio “Del Duca” ventesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Sono 75 i tifosi della Spal presenti nel settore Ospiti.

I bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive, i biancazzurri hanno invece pareggiato 1-1 a Gubbio nell’ultimo turno. Il tecnico degli estensi Dossena deve fare a meno degli infortunati Awua, Bachini, Bidaoui, Camelio, Fiordaliso, Karlsson, Iglio, Parravicini e Sottini.

Nell’Ascoli tornano a disposizione Tirelli dall’infortunio e Gagliolo dalla squalifica; out Livieri per un risentimento muscolare (convocato Sciammarella, n. 85) e Tavcar, influenzato. Prima convocazione per l’attaccante Gorica, che vestirà la maglia n. 92.

Assente dell’ultimo momento il bomber Corazza che nel pomeriggio è dovuto partire per raggiungere la moglie che sta per partorire.

Prima della partita Ascoli-Spal in programma alle 20:30 al “Del Duca” per la ventesima giornata del girone B di Serie C, al posto dell’abituale “Viva la vida” dei Coldplay, il club bianconero manderà in diffusione allo stadio “Mariposa” di Fiorella Mannoia, un inno all’orgoglio femminile. A seguire sarà mandato in onda sul maxischermo lo spot contro la violenza sulle Donne, realizzato dall’Ascoli in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne. I tre bambini che accompagneranno i calciatori in campo avranno sul volto il segno rosso, simbolo della lotta ai femminicidi.

L’Ascoli scende in campo, come da tradizione, con i calzettoni rossi. La maglia bianconera sarà arricchita da una patch in omaggio a Costantino e posizionata fra il logo ufficiale e il marchio Nike. Sulla fascia da capitano anche una delle frasi storiche di Costantino Rozzi: ‘Per guardare il cielo bisogna mantenere i piedi per terra’.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Gagliolo, Menna (1’ st Piermarini), Cozzoli; Bando (18’ st Bertini), Varone; Silipo (18’ st Achik), Tremolada (38’ st Gagliardi), Marsura; Caccavo (22’ st D’Uffizi). A disp. Abati, Sciammarella, Maurizii, Adjapong, Quaranta, Campagna, Maiga Silvestri, Gorica. All. Di Carlo

SPAL (3-5-2): Galeotti; Arena, Nador, Bassoli; Calapai (25’ st Buchel), D’Orazio, El Kaddouri 38’ st Boccia), Zammarini, Mignanelli; Antenucci, Rao (42’ st Bidaoui). A disp. Melgrati, Meneghetti, Bruscagin, Radrezza, Polito, Ntenda, Kane, Contè, Angeletti. All. Dossena

ARBITRO: Angelillo di Nola

RETI: 9’ pt Caccavo (A), 16’ pt Antenucci (S)

NOTE: ammoniti Varone (A), D’Uffizi (A), Buchel (S), Bertini (A), Zammarini (S), Bidaoui (S). Spettatori 4.239 (2.473 abbonati) per un incasso di 25.455,62 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 1’ pt, 4’

Reti: 9′ Caccavo, 17′ Antenucci

Si gioca sotto una copiosa pioggia, la palla si ferma per il campo in condizioni non perfette. Partita che l’Ascoli indirizza subito e al nono minuto arriva il gol con Caccavo che sugli sviluppi di un corner battuto d Tremolada va a segno di testa. Primo gol in campionato per l’attaccante che oggi sostituisce Corazza.

Appare uno Striscione in Curva Nord: “Costantino custode della nostra essenza” in memoria del presidentissimo.

Al 17 esimo arriva il pareggio della Spal con un colpo di testa preciso sul secondo palo a beffare Raffaelli, dell’ex Antenucci su cross di Zammarini.

Al 35esimo sfiora il gol Varone che approfitta di una respinta ma la difesa salva sulla linea.

Nella ripresa numerosi cambi e partita che si trascina senza squilli fino alla fine quando prima Gagliardi e poi D’Uffizi al 93esimo sfiorano il gol.

