Il torneo prenderà ufficialmente il via il 27 dicembre alle 10:30, con una presentazione al Serpente Aureo e si sviluppa su un ampio territorio, coinvolgendo otto comuni limitrofi

OFFIDA – Offida si prepara ad accogliere la 16a edizione del Marche International Volley Cup, un evento che si terrà dal 27 al 29 dicembre, che unisce sport, amicizia e territorio. Con 30 squadre partecipanti e il patrocinio di Sport e Salute, la manifestazione si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama natalizio offidano, come sottolineato dall’assessore Roberto Barbizzi: “È un punto fisso del programma di Natale. Siamo orgogliosi del valore sportivo e dell’importanza turistica che porta alla nostra città”.

Il torneo prenderà ufficialmente il via il 27 dicembre alle 10:30, con una presentazione al Serpente Aureo e si sviluppa su un ampio territorio, coinvolgendo otto comuni limitrofi: Ascoli Piceno, Folignano, Monsampolo del Tronto, Castignano, Grottammare, Monteprandone e San Benedetto del Tronto. Proprio al Palasport Speca della Riviera delle Palme si svolgeranno e fasi finali il 29 dicembre dalle ore 14:30.

Un centinaio di partite e 450 atlete (under 13, 14, 16 e 18) daranno vita a un programma ricco di emozioni, coronato dalla premiazione delle migliori giocatrici. Il direttore tecnico Massimo Citeroni assegnerà dei premi individuali, scelti tra le squadre finaliste per ogni categorie.

Paola Benigni, presidente della Ciù Ciù Offida Volley, ha annunciato la partecipazione di Massimiliano Ortenzi: “Ortenzi è un esempio per il nostro territorio – continua Benigli – avendo raggiunto traguardi importanti con l’Yuasa Battery Grottazzolina, dalla serie C alla Superlega. La sua testimonianza dimostra che anche le piccole società possono realizzare grandi sogni”

Ortenzi, che ha già partecipato in passato come membro della federazione, ha evidenziato il valore sociale dell’evento: “Questo torneo permette di vivere la pallavolo senza lo stress della competizione da campionato, promuovendo amicizia e aggregazione. Unisce gli sforzi di società sportive diverse, creando un movimento in salute che continua a crescere”.

Il torneo rappresenta una grande macchina organizzativa, frutto della sinergia tra la società sportiva e l’Amministrazione comunale di Offida e con il supporto di diversi sponsor. “È un momento di confronto anche sui problemi che accomunano le società”, ha aggiunto Benigni, sottolineando il pranzo conviviale del 27 dicembre presso l’Enoteca Regionale, ripristinato dopo due anni di stop.

Ortenzi conclude sul futuro della pallavolo italiana: “L’attenzione mediatica e il boom delle iscrizioni alle società confermano che non è più una realtà di seconda fascia”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.