Lunedì 30 dicembre per le feste di fine anno in scena la danza al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Il Balletto di Milano presenta Cenerentola nell’esclusiva versione creata da Giorgio Madia sulle musiche di Gioachino Rossini. Lo spettacolo è proposto come appuntamento fuori abbonamento della stagione promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC.

La produzione del Balletto di Milano – diretto da Carlo Pesta – dal 2011 ha conquistato migliaia di spettatori e ha vinto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Gold Critic’s Award.

Un grande successo dovuto soprattutto all’inventiva della messinscena in cui tutti gli elementi, musica, luci, scenografia, costumi, caratterizzazione dei personaggi, contribuiscono alla tenuta del racconto. Dalla tappezzeria che rimanda allo status familiare della protagonista, alla carrozza con i suoi cavalli danzanti, alla fata sbadata e sensuale, fino al principe naturalmente azzurro e l’esilarante trio en travesti formato da matrigna e sorellastre che regalano comicità dall’inizio alla fine trascinando il pubblico in immancabili applausi a scena aperta.

In linea con lo spettacolo anche la scelta musicale di preferire Rossini alla consueta partitura di Prokof’ev: il compositore pesarese con la sua musica frizzante, ironica e spiritosa è perfetto per rappresentare una fiaba fatta di carrozze, cavalli e scarpette di perraultiana memoria.

Scenografie e costumi sono di Cordelia Matthes.

Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, vendita on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacolo ore 20.30.

