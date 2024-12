Regolamentare la circolazione stradale come di seguito nelle vie e negli orari sotto indicate nel giorno deciso per lo svolgimento dell’evento

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 811 del 20 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone di regolamentare la circolazione stradale come di seguito nelle vie e negli orari sotto indicate nel giorno di domenica 12 gennaio 2025 per la “Giornata senza auto”:

dalle ore 8 alle ore 18

– Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via XX settembre, C.so Trento e Trieste, piazza F.Simonetti (fatta eccezione per stalli disabili, Provincia, Prefettura), via A.Ceci, via Vidacilio, via D’Ancaria e piazza S.Maria Intervineas;

dalle ore 9 alle ore 18

– Interdizione alla viabilità veicolare sulle vie di cui al punto precedente.

