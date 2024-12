Durante l’incontro con la Soprintendenza, i consiglieri di opposizione hanno appreso che “contrariamente a quanto comunicato in precedenza non sono stati previsti altri progetti per la zona”

ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi si è svolta in Rua delle Stelle una manifestazione organizzata dai residenti del luogo, dal Collettivo Caciara e dal Comitato Civico “Ascolto & Partecipazione”, finalizzata a salvaguardare il decoro del quartiere.

Secondo i promotori: “I partecipanti hanno espresso preoccupazione e scontento per la realizzazione di una balaustra in ferro e l’installazione di lastre di cemento sul muretto, che avevano già suscitato sconcerto tra i cittadini, tanto che le suddette lastre sono state rimosse e sostituite con altre in travertino, con un ulteriore esborso di 50 mila euro a carico della comunità”.

Durante l’incontro con la Soprintendenza, i consiglieri di opposizione hanno appreso che “contrariamente a quanto comunicato in precedenza non sono stati previsti altri progetti per la zona. Questo solleva dubbi sulla gestione e la trasparenza delle scelte dell’Amministrazione comunale”.

I promotori proseguono: “Purtroppo, durante il Consiglio Comunale di due giorni fa, il sindaco ha sminuito l’importanza delle iniziative promosse dai cittadini, minimizzando il valore delle proteste e delle proposte alternative. Inoltre, pur di evitare una discussione nel merito, ha strumentalizzato la caduta di un bambino avvenuta ben otto anni fa, cercando di presentare come una priorità la messa in sicurezza di un’area che solo ora, dopo quasi un decennio, viene considerata urgente. La manifestazione pertanto, non è solo una richiesta di maggiore attenzione per il decoro di Rua delle Stelle, ma anche un appello affinché le decisioni che riguardano la nostra città possano comportare un maggior ascolto e partecipazione della comunità”.

