CASTEL DI LAMA . Alla presenza di circa duecento partecipanti tra atlete, genitori, sostenitori e amici si è svolta la tradizionale cena di Natale organizzata dalla società Incontra Volley di Castel di Lama. Oltre a buon cibo, alla tanto attesa lotteria a premi, al consueto intrattenimento musicale e alla voglia di stare insieme, quest’anno la festa è stata l’occasione per celebrare il decimo anniversario di attività sportiva della InConTra Volley che ha visto, nel corso del decennio, una graduale crescita del numero degli iscritti, il conseguimento di risultati sportivi ed il riconoscimento da parte “degli addetti ai lavori” dell’ottimo lavoro svolto in palestra.

Non è mancato l’intervento del presidente Pier Paolo Gragliardi che, dopo aver ringraziato tutti gli sponsor, tutti i dirigenti, allenatori e collaboratori e tutte le atlete ed i loro genitori, ha augurato a tutti un Buon Natale ed un felice anno nuovo ribadendo l’importanza dei momenti conviviali come la cena di Natale per fare gruppo, rafforzare lo spirito di aggregazione e consolidare i rapporti tra le persone.

