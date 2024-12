E proprio un quest’ottica, in un posto a molti sconosciuto al confine tra Marche e Abruzzo, che sabato 4 gennaio 2025 si rivivrà un momento di (ri)conoscenza e condivisione

ACQUASANTA TERME – La riscoperta delle tradizioni gastronomiche del territorio e la valorizzazione dell’ambiente, dei luoghi poco noti e (quasi) inesplorati, sono sicuramente stati tra i trend delle vacanze e gite fuori porta di questo 2024 che volge al termine.

E proprio un quest’ottica, in un posto a molti sconosciuto al confine tra Marche e Abruzzo, che sabato 4 gennaio 2025 si rivivrà un momento di (ri)conoscenza e condivisione.

Si chiama “Impasta ed esplora” la giornata esperienziale in programma a San Martino di Acquasanta Terme (AP) a partire dalle ore 9.

Tre i momenti della giornata: si inizia con il laboratorio di tagliatelle con la signora Emma, 82 anni che ha trasmesso la passione per la cucina alle sue figlie; successivamente si parte alla scoperta della natura circostante tra faggi e castagni, fino a un magnifico punto panoramico per ammirare la storica Rocca di Monte Calvo, risalente a prima dell’anno Mille. Il ritorno, vedrà percorrere un un tratto dello storico Sentiero Italia per poi gustare il pranzo all’interno della locanda del Montecalvo con una storia e una tradizione da 112 anni.

Il percorso escursionista è a cura della guida GAE Domenico Cornacchia. L’evento è organizzato da Fuselli e Filari Viaggi. Obbligatorie: scarpe da trekking e abbigliamento a strati per affrontare il clima invernale. Minimo 10 partecipanti.

Per prenotazioni e info: 328 0191 665 (anche Whatsapp); 0736 498010.

