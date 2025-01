ASCOLI PICENO – Calcio in lutto, anche Ascoli piange Aldo Agroppi, scomparso all’età di 80 anni l’ ex tecnico dell’Ascoli, Aldo Agroppi. L’ex centrocampista indossò anche la maglia della nazionale e nella sua carriera da allenatore ha guidato guidato diverse squadre tra cui Fiorentina, Perugia, Pisa, Como, nella stagione 1989/90 siede sulla panchina del Picchio in Serie A, stagione poco fortunata che si concluse con la retrocessione e in Serie B. Carriera da allenatore con più bassi che alti infatti dopo pochi anni e uno sfortunato ritorno a Firenze intraprese la carriera di opinionista televisivo.

Con un post sui social la società bianconera ricorda l’ex tecnico: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. piange la scomparsa di Aldo Agroppi, allenatore bianconero dal gennaio al giugno 1990. Addio, Mister.”

