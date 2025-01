ASCOLI PICENO – Questa settimana appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura-edizione invernale domenica 5 gennaio ad Arquata del Tronto “Cenere e carbone” con la Compagnia dei Folli. Arriveremo a Colle di Arquata del Tronto, con un’escursione panoramica passando per un’antica carbonaia per poi spostarci a Borgo 1 di Arquata del Tronto per lo spettacolo della Compagnia dei Folli.

Il ritrovo per l’escursione è alle ore 9 a Colle di Arquata del Tronto con partenza alle ore 9.15. L’escursione è un percorso ad anello con partenza e rientro a Colle di Arquata de Tronto, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 4,81 km, con un dislivello di 368 mt e un tempo di percorrenza di circa 2 ore. La carbonaia sarà visitabile per tutti coloro che vorranno vederla, senza fare l’escursione, seguendo un breve percorso segnalato dalle ore 10 alle ore 11. Al rientro dall’ escursione alle ore 11.15 ci si sposterà a Borgo 1 di Arquata del Tronto per assistere allo spettacolo “I colori delle befane” della Compagnia dei Folli.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è necessaria la prenotazione compilando il form della data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

L’edizione invernale di questa ormai storica manifestazione turistica e culturale consentirà ai numerosi turisti, che accorreranno in questo periodo dell’anno nel Piceno, di scoprire le bellezze naturali, culturali e ed enogastronomiche delle aree interne del nostro territorio, favorendo la destagionalizzazione turistica. Inoltre contribuirà a sostenere l’economia locale e a promuovere un turismo sostenibile offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile ricca di natura, cultura e gusto.

Il Festival è co-finanziato dalla Regione Marche, con Fondo di Rotazione-Accordo per la Coesione 2021-2027 a valere sul Bando per la concessione di incentivi a sostegno di attività di Co-Marketing insieme all’Associazione Culturale Appennino Up, è promosso con il patrocinio gratuito di Bim Tronto e Mete Picene, con la collaborazione dei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Force e Montegallo.

