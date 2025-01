Impatto significativo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti in quanto rendono le strutture, oltre che più sicure, più funzionali e conformi agli standard richiesti

ASCOLI PICENO – Si apre nel segno del potenziamento delle strutture territoriali il nuovo anno dell’Azienda sanitaria picena.

Un importante ammodernamento ha infatti interessato le Residenze sanitarie assistenziali di Offida e Montefiore dell’Aso. Entrambe a conduzione diretta da parte dell’Ast di Ascoli e facenti parte, rispettivamente, del distretto sanitario di Ascoli e del distretto sanitario di San Benedetto, le due Rsa sono state sottoposte a significativi interventi di ristrutturazione che, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore, hanno un impatto significativo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti in quanto rendono le strutture, oltre che più sicure, più funzionali e conformi agli standard richiesti per l’erogazione di servizi sanitari di qualità.

I lavori che l’Azienda sanitaria territoriale ha eseguito in entrambe riguardano il completamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicali, pienamente funzionante nel corso di questo mese di gennaio. Mentre, nella sola struttura di Montefiore dell’Aso sono stati effettuati anche interventi di adeguamento all’impianto di rilevazione dei fumi e a quello elettrico. Il costo complessivo dei lavori, realizzati con fondi aziendali, ammonta a circa 190 mila euro.

Le Residenze sanitarie assistenziali di Offida e di Montefiore dell’Aso contano, ciascuna, 20 posti letto e evadono una domanda molto alta.

La Rsa, secondo la normativa regionale, è una struttura che eroga cure a persone non autosufficienti con patologie che richiedono elevata assistenza sanitaria (ad esempio ospiti in nutrizione artificiale o con piaghe da decubito estese) con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici. Le Rsa di Offida e di Montefiore dell’Aso fanno parte della rete dei servizi territoriali dellAzienda sanitaria territoriale di Ascoli e svolgono una funzione molto importante, intermedia tra l’ospedale e il domicilio, in quanto favoriscono una migliore appropriatezza nell’uso dei servizi ospedalieri, riservati, quest’ultimi, alle acuzie.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.