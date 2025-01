Nasce nel 1936 in seno alla Sezione cittadina, con l’occasione di partecipare al Raduno Nazionale a Roma per festeggiare il Centenario della fondazione del Corpo

ASCOLI PICENO – La Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli accoglie il nuovo anno con un concerto in programma sabato 11 gennaio, alle ore 17:30, presso l’auditorium Neroni, in rua del Cassero. “Benvenuto 2025” è il titolo del primo evento dell’anno che vedrà protagonista la Fanfara, insieme all’associazione “AscolTiamo”, per un sodalizio che sta diventando ormai una tradizione.

La Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno nasce nel 1936 in seno alla Sezione cittadina, con l’occasione di partecipare al Raduno Nazionale a Roma per festeggiare il Centenario della fondazione del Corpo. Con l’avvento della seconda guerra mondiale la formazione si scioglie, salvo poi riprendere le proprie attività a partire dal 1967. Attualmente la Fanfara ha traslocato la propria sede dalla indimenticabile residenza di Corso Vittorio Emanuele verso l’ancora più affascinante Palazzetto dei Longobardi, edificio situato in pieno centro storico. Nel 2024 i Bersaglieri ascolani hanno avuto l’onore di ospitare il 71° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, l’evento più importante in termini di presenze e di partecipazioni ufficiali all’interno delle attività annuali dell’A.N.B., tanto più per la ricorrenza del centenario della fondazione dell’Associazione.

La Sezione ascolana, che dalla Fanfara trae la linfa vitale per tutte le attività associative, è attualmente capitanata dal Presidente di Sezione Bers. Ugo Feriozzi e dal Capofanfara M° Matteo Luzi. L’appuntamento di sabato 11 gennaio sarà quindi l’occasione per assistere dal vivo all’esibizione della Fanfara di Ascoli e per accogliere l’arrivo dell’anno nuovo: l’ingresso è gratuito.

