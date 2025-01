ASCOLI PICENO – Prosegue anche nel 2025 il progetto “Bussola Digitale” della Regione Marche, con altri tre appuntamenti in calendario. Mercoledì 15 gennaio, alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani (dalle ore 15 alle ore 18), si svolgerà il corso gratuito dal titolo “Chi cerca trova! Diventare bravi con i motori di ricerca e l’AI”, durante il quale verranno esplorati i benefici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle operazioni di reperimento delle informazioni, con un approfondimento sul fatto che la tecnologia non è neutra.

La settimana successiva, mercoledì 22 gennaio, sempre alla sala dei Savi alla stessa ora, si parlerà de “Il nuovo portafoglio digitale europeo: IT Wallet”. Questo corso sarà diviso in due parti: nella prima si andrà alla scoperta delle identità digitali attive in Italia, approfondendo le principali modalità di autenticazione e le chiavi di accesso ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali (e non solo). Poi si parlerà di di Wallet privati ed IT Wallet: che cos’è, come funziona, quando arriverà. Il terzo appuntamento di gennaio, in programma mercoledì 29 gennaio sempre alla sala dei Savi, si concentrerà su un tema di grande attualità. Infatti al centro dell’incontro ci sarà lo “Shopping digitale: gli strumenti per comprare e vendere online”, per scoprire i principali siti e le app più utilizzate per l’attività di compra-vendita online, comprendendo il loro funzionamento e i passaggi necessari per poter comprare e/o acquistare online.

L’elenco completo dei corsi, con il dettaglio dei temi trattati, è disponibile alla pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24873.

Per prenotarsi è possibile recarsi al punto di facilitazione digitale (presso l’Urp del Comune, in piazza Arringo 7), visitare il sito https://bussoladigitale.regione.marche.it o chiamare il numero 0736/298917.

Il progetto “Bussola Digitale” è un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, attraverso corsi di formazione e appuntamenti per l’assistenza individuale con i facilitatori.

