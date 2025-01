Ad annunciarlo il Sindaco e Presidente del Cotuge: “Dopo aver ottenuto l’autorizzazione per la deroga relativa all’utilizzo dell’impianto, ora si procederà allo sgombero della strada”

ASCOLI PICENO – “Il collaudo effettuato questa mattina sull’impianto di Monte Piselli, a opera del direttore di esercizio Ing. Rinaldi, ha dato esito positivo: da domenica, l’impianto sarà in funzione”.

Ad annunciarlo il Sindaco e Presidente del Cotuge Marco Fioravanti. “Dopo aver ottenuto l’autorizzazione per la deroga relativa all’utilizzo dell’impianto, ora si procederà allo sgombero della strada per l’intermedia, di competenza del gestore Remigio Group, che permetterà a tutti gli sciatori e appassionati della montagna di arrivare fino alla stazione di partenza dell’impianto. Un ringraziamento doveroso ai soci del Cotuge, all’assessore delegato Domenico Stallone, all’ing. Rinaldi, all’Ansfisa e all’ing. Marturano per l’impegno, la dedizione e il sinergico lavoro di squadra svolto”.

