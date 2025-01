ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Venerdì 17 gennaio, alle ore 18, la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno

accoglierà un evento imperdibile per gli amanti della cultura e dell’architettura: la presentazione del

libro “Io sono Verrucci – Un architetto italiano alla corte d’Egitto”.

Il volume, scritto dalla critica d’arte e autrice Flavia Orsati, offre uno sguardo inedito sulla

straordinaria figura di Ernesto Verrucci (1874-1945), un architetto italiano che ha lasciato un segno

profondo nella storia architettonica dell’Egitto.

Architetto Capo dei Palazzi Reali del re d’Egitto Fuad I, ha avuto una vita avventurosa ed

affascinante, che lo ha visto scalare in poco tempo i ranghi della società egiziana della sua epoca,

divenendo diplomatico di fiducia del sovrano e, di fatto, costruttore di ponti tra Italia ed Egitto.

Grazie ad approfondite ricerche d’archivio e a una preziosa raccolta di fotografie inedite, l’opera

racconta non solo la vita professionale, ma anche il contesto storico e personale che ha definito

Verrucci come uno dei protagonisti della sua epoca.

Durante l’evento, Flavia Orsati guiderà i partecipanti in un’affascinante esplorazione della nascita

di questa biografia unica, svelando curiosità e retroscena che hanno accompagnato la realizzazione

del libro. Sarà un’opportunità unica per conoscere da vicino l’autrice e scoprire dettagli inediti su

una figura che ha contribuito in maniera significativa a plasmare la storia culturale tra Italia ed

Egitto.

Segnate la data in agenda. Il volume è già disponibile presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno e

su piattaforme online come Fas Editore (www.faseditore.it), Amazon, oltre che in altre librerie

selezionate d’Italia.

