ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo del difensore Danilo Quaranta alla Juve Stabia. Danilo, a distanza di pochi mesi, torna in Serie B chiudendo la sua esperienza all’Ascoli con 92 presenze in cadetteria, 10 in Serie C e due reti, messe a segno contro il Cosenza nella s.s. 2020/21 e il Lecco nel campionato scorso.

In questa stagione per lui solo 10 partite di cui 6 da titolare, da inizio anno per lui nessuna convocazione e trasferimento che era nell’aria da tempo. In carriera ha disputato 105 partite ufficiali con la maglia dell’Ascoli tra Serie B, Serie C e Coppa Italia.

