ASCOLI PICENO – Due nuovi arrivi in casa bianconera.

Si tratta di Robert Toma. Il difensore rumeno, classe 2004, arriva a titolo definitivo dal Legnago Salus e ha sottoscritto un accordo fino al prossimo 30 giugno. Ritrova ad Ascoli Mister Di Carlo, che nella s.s. 2022/23 guidava il Pordenone mentre Toma militava nelle file della Primavera neroverde, vestirà la maglia numero 29.

Arriva dalla Juve Stabia a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive di Francesco D’Amore.

Nato a Salerno il 1° aprile 2004, è un terzino sinistro, che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo. E’ reduce dall’esperienza col Legnago Salus, con cui ha all’attivo 13 presenze nel campionato di C e una in Coppa Italia. In precedenza ha vestito le maglie in D della Cavese e in C della Juve Stabia, con cui nella stagione scorsa ha conquistato la promozione in Serie B, ha scelto la maglia numero 26.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.