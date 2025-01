ASCOLI PICENO – Ko amaro in quel di Fermo nel pomeriggio di domenica 19 gennaio.

L’Atletico Ascoli perde 2-0 contro la Fermana, partita valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo approcciato bene il secondo tempo nonostante il doppio svantaggio, il rammarico è non averlo fatto nella prima frazione. Fermana completamente rinvigorita dal mercato, dall’allenatore e dalla vittoria in trasferta contro l’Ancona. Abbiamo trovato un clima ostile, il tifo di casa ha sostenuto i canarini in maniera incessante. L’esperienza l’ha fatta da padrone nei duelli in mezzo al campo. Non dovevamo concedere le opportunità che hanno poi galvanizzato gli avversari, nostri errori nelle reti subite. Nel secondo tempo abbiamo provato a riaprirla, un goal nostro avrebbe rimesso in discussione la partita. La Fermana si è chiusa dietro ed era pericolosa nelle ripartenze. Dobbiamo capire che se contro queste squadre e grande piazze non aumentiamo la concentrazione rischiamo di dilapidare tutto quello di buono che abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo ritrovare la spensieratezza ed evitare troppe leggerezze”.

