ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali Srl e Ecoinnova, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno avviato la manutenzione ordinaria di potatura di alberi ad alto fusto nei principali quartieri cittadini.

Questa operazione, resa necessaria dalle recenti avversità atmosferiche e dal naturale ciclo vitale degli alberi, ha come obiettivo principale la tutela della pubblica incolumità e il mantenimento del verde urbano. Al fine di ridurre i rischi di cedimento, si ritiene necessario pertanto, effettuare la potatura della chioma e la rimozione di eventuali rami morti o malati, per aumentare il fattore di sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Tali interventi, non solo riducono il rischio di incidenti ma contribuiscono a mantenere in buono stato il verde pubblico migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità delle aree urbane.

Nello specifico, il piano delle potature riguarderà i principali viali alberati del centro: Viale Marconi, Viale Treviri, Lungo Castellano, Viale Benedetto Croce e via Piave, per un totale di circa 200 esemplari arborei, accuratamente selezionati sulla base di sopralluoghi effettuati dal personale tecnico. Tutte le operazioni di potatura saranno eseguite nel pieno rispetto delle più moderne tecniche arboricole, al fine di garantire la salute e la longevità degli alberi. Ogni intervento verrà coordinato e supervisionato dal dottor agronomo Agostino Agostini, incaricato come responsabile della condotta dei lavori.

