ASCOLI PICENO – Sono 27 i convocati di Mister Di Carlo per Lucchese-Ascoli, match valido per la 5^ giornata di ritorno del Campionato Serie C NOW, in programma stasera, alle ore 20:30, al “Porta Elisa” di Lucca.

PORTIERI: Livieri, Raffaelli, Sciammarella DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Cozzoli, Curado, D’Amore, Gagliolo, Maurizii, Menna, Piermarini, Toma CENTROCAMPISTI: Bando, Bertini, Carpani, Maiga Silvestri, Tremolada, Varone ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, D’Uffizi, Forte, Gagliardi, Marsura, Silipo, Tirelli.

