ASCOLI PICENO – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Ascoli sostiene l’attività sportiva con contributi a favore di società, associazioni e altri organismi sportivi senza fine di lucro per l’attività sportiva svolta nel territorio del Comune di Ascoli nel 2024.

Una misura che permette alle società di far fronte ad alcune spese, necessarie per garantire servizi di qualità, e che dimostra la volontà dell’Amministrazione comunale di dare sempre più forza e slancio alla pratica sportiva. “Confermiamo la nostra volontà di sostenere lo sport – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – anche attraverso degli aiuti alle società che svolgono quotidianamente un lavoro importantissimo insieme ai nostri ragazzi. Vogliamo investire sempre di più nella pratica sportiva, attraverso interventi sulle infrastrutture ma anche con azioni come questa prevista dall’avviso pubblico”. L’assessore allo sport, Nico Stallone, ha aggiunto: “Siamo al fianco delle società e degli enti con i fatti, come dimostra questa iniziativa che portiamo avanti ormai da diversi anni. Vogliamo diffondere la cultura dello sport tra le nuove generazioni, perché crediamo molto nel suo valore educativo e sociale. Siamo al lavoro su tanti altri fronti, a partire dall’impiantistica, e vogliamo celebrare al meglio questo 2025 in cui possiamo fregiarci del titolo di Città europea dello sport”.

Un impegno di quasi 56mila euro che servirà a finanziare i sodalizi sportivi regolarmente affiliati alle rispettive Federazioni Nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni Nazionale, i sodalizi che promuovono attività motorie tra i cittadini non aventi scopo di lucro e le scuole nel contesto delle attività dei Giochi della Gioventù.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2025. Per consultare il bando e la modulistica è possibile visitare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25317

