Il 10 bianconero: “Purtroppo contro la Fermana abbiamo pagato caro il primo tempo, seconda frazione giocata meglio ma non siamo riusciti a scardinare la loro difesa”

ASCOLI PICENO – Dopo il Ko di domenica scorsa si guarda avanti.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 26 gennaio, affronterà ad Ascoli, allo stadio “Don Mauro Bartolini”, la Recanatese, match valevole per il girone F di serie D.

Il portale del Club bianconero ha rilasciato le dichiarazioni del numero 10 Manuel Minicucci: “Purtroppo contro la Fermana abbiamo pagato caro il primo tempo, seconda frazione giocata meglio ma non siamo riusciti a scardinare la loro difesa. In questo periodo le nostre sbavature ci stanno costando punti, dobbiamo ritrovare la serenità per gestire meglio certe situazioni di gioco. Contro la Recanatese sarà una gara di alta intensità, chi saprà sfruttare meglio gli spazi interlineari avrà un piccolo vantaggio”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.