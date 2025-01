ASCOLI PICENO – “Ringrazio, e le faccio i migliori auguri per il suo futuro professionale, la direttrice dell’Ast 5 Nicoletta Natalini, nominata commissaria dell’Azienda Usl e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. La direttrice, nel suo periodo di lavoro nel Piceno, ha dimostrato grande professionalità, svolgendo una serie di attività molto importanti per la sanità dell’intero territorio”.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, tramite una nota: “Grazie all’impegno e all’esperienza della Dottoressa Natalini, l’ospedale Mazzoni ha ritrovato la giusta centralità nell’erogazione di servizi fondamentali per la comunità del Piceno e non solo, in una nuova e più ampia visione sanitaria sviluppata su due plessi, quello dell’ospedale Mazzoni e quello del Madonna del Soccorso, volta all’efficientamento dei servizi rivolti agli utenti del territorio. La dottoressa Natalini si è dimostrata una direttrice capace di ascoltare le istanze della comunità: la ringrazio per le proficue interlocuzioni avute in questo periodo, nell’unico interesse della cittadinanza e della sanità pubblica locale. Da sindaco sento il dovere di impegnarmi per far sì che il prossimo direttore dell’Ast 5 sia all’altezza della dottoressa Natalini, così da proseguire l’importante lavoro avviato su servizi cruciali per l’intera comunità del nostro territorio”.

