ASCOLI PICENO – L’avventura da Direttore Sportivo dell’Ascoli Calcio di Emanuele Righi termina con le dimissioni, in seguito a quanto successo nel pomeriggio di ieri al Picchio Village, la società ha accettato.

Nella serata di ieri sempre sui social, il patron Massimo Pulcinelli ha scritto: “Grazie Emanuele Righi per tutto quello che hai fatto per noi dell’Ascoli Calcio. Brutto epilogo, ma vinceremo anche per te“.

Contestualmente il Club informa che da oggi Ferdinando Sforzini, già all’interno dello staff aziendale in qualità di Club Manager, assumerà ad interim la funzione di Direttore Sportivo portando avanti le trattative in sede di calciomercato.

L’EPISODIO

Nel pomeriggio del 29 gennaio una delegazione di ultras si è presentata al centro sportivo di allenamento, al Picchio Village dove la squadra si stava allenando agli ordini del nuovo tecnico Mirko Cudini, chiedendo un confronto coil DS Righi e il DG Verdone, da quanto riportato entrambi non si sono presentati e a loro posto invece hanno avuto il confronto il club manager Ferdinando Sforzini ed il team manager Mirko Evangelista. La richiesta del gruppo degli Ultras eranole dimissioni immediate del DS e del DG . Poi un confronto con il nuovo allenatore e la squadra.

IL DS Righi arrivato ad Ascoli a fine giugno 2024 è stato sotto accusa da parte dei tifosi dal suo inizio per il calciomercato estivo non all’altezza dell’Ascoli, i quattro cambi di allenatore e anche per la gestione dei rapporti verso l’esterno, poi un calcio mercato di riparazione mai decollato con tante uscite di giocatori arrivati in estate presi proprio dal Ds che non hanno rispettato le aspettative e 4 arrivi, di cui il nome di spicco è stato solo Gianluca Carpani. La situazione in classifica a ridosso dei playout, che preoccupa i tifosi è il punto focale di una gestione che non vogliono sia più improvvisata.

Emanuele Righi è stato il settimo direttore sportivo dell’era Pulcinelli, iniziata nel 2018 da Antonio Tesoro, Giuseppe Bifulco, Fabio Lupo, Ciro Polito, Marco Valentini e Marco Giannitti .

