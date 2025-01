Il bianconero: “Possono capitare periodi meno fortunati e per noi ora è uno di questi. Diamo il massimo in allenamento e in partita ma purtroppo abbiamo raccolto meno di quello che meritiamo”

ASCOLI PICENO – Il calciomercato è ancora vivo.

L’Atletico Ascoli è lieto di ufficializzare l’acquisto di Mathieu Coquin, attaccante francese classe 1997, che vanta già una solida esperienza nel calcio italiano, avendo militato in diverse squadre di Serie D. Nella nota del Club si legge: “Coquin si è distinto particolarmente nella stagione appena conclusa, contribuendo alla promozione del Campobasso in Serie C. Con la maglia rossoblù ha collezionato 16 presenze, segnando una rete e fornendo diversi assist decisivi. Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux, prestigioso club della Ligue 1, il curriculum del francese include anche esperienze con Tivoli e Portici nel girone G, nonché con Paganese, Fidelis Andria e Matera nel girone H”.

Nel frattempo il portale ascolano ha rilasciato le dichiarazioni di Alessandro Antoniozzi. Il bianconero afferma: “Contro la Recanatese è stato un pareggio importante per muovere la classifica che ci avvicina al nostro primo obiettivo ovvero la salvezza. Vista la mole di gioco espresso meritavamo però la vittoria. Possono capitare periodi meno fortunati e per noi ora è uno di questi. Diamo il massimo in allenamento e in partita ma purtroppo abbiamo raccolto meno di quello che meritiamo. Siamo determinare a sovvertire questa inerzia. Domenica arriva il Notaresco, a mio parere una delle partite più difficili del campionato. Gli avversari non meriano quella posizione in classifica. Dobbiamo essere concentrati e determinati per conquistare i tre punti. Il mio primo campionato tra i grandi mi sta regalando soddisfazioni anche per la fiducia che il Club mi riserva ma non mi accontento e voglio fare di più per la squadra”.

