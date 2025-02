Serie C Now. Mister Cudini all’esordio vince contro gli emiliani con gol di Varone e Carpani. Le voci dei protagonisti

STADIO “DEL DUCA” di Ascoli Piceno

Si Sfidano Ascoli e Carpi nell’anticipo della 25esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Mister Cudini ha parlato così in conferenza stampa al termine di Ascoli-Carpi:

“Tornare qui da allenatore è un orgoglio e una responsabilità grandissima, ho tante motivazioni e credo molto in questo gruppo. Il 4-3-3? Credo che in questo momento la squadra possa farlo, qualcuno pagherà il modulo per un fatto di caratteristiche, ma c’è da venire fuori da questa situazione, siamo partiti da questa idea tattica e oggi l’abbiamo interpretata bene.

Mi sono piaciuti la voglia, lo spirito e la determinazione nel portare a casa il risultato, ci siamo complicati la vita col rigore, forse eccessivo, ma faccio i complimenti alla squadra. Dopo una settimana particolare, oggi la miglior risposta era il risultato, che sì, poteva essere più rotondo e in questo dobbiamo essere arrabbiati perché le situazioni che capitano vanno concretizzate”.

Questi i commenti a caldo di Marcos Curado, al rientro dopo l’infortunio, e di Gianluca Carpani, autore del gol del raddoppio bianconero: “Sono molto contento per la partita che abbiamo disputato, per il risultato e per essere tornato in campo a dare una mano alla squadra” – ha dichiarato il difensore argentino – eè stata una partita molto combattuta contro un ottimo Carpi. Il fallo da rigore? Vorrei rivederlo, sono uscito un po’ arrabbiato dal campo perché secondo me non era rigore” – ha concluso.

“Non vedevo l’ora di tornare a giocare al Del Duca dopo sette anni dall’ultima volta” – ha dichiarato il centrocampista ascolano Carpani– sono contentissimo per il gol, ma più per la vittoria di cui avevamo bisogno. Quello di oggi è un punto di partenza, dobbiamo dare continuità a questa prestazione e dobbiamo seguire il Mister, alla fine i risultati arriveranno, la partita di oggi potrà darci una grande spinta”.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Menna, Curado, Adjapong (43’ st Maurizii); Varone, Bando (25’ st Maiga Silvestri), Carpani (35’ st Tremolada); Silipo (35’ st Gagliardi), Corazza (43’ st Ciabuschi), Marsura. A disp.: Livieri, Zagaglia, Cozzoli, Piermarini, Toma, Bertini, Tirelli. All. Cudini

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Verza (1’ st Rigo); Casarini (8’ st Sall), Contiliano, Figoli (34’ st Stanzani); Puletto (17’ st Campagna); Cortesi, Gerbi (17’ st Saporetti). A disp. Lorenzi, Theiner, Calanca, Amayah, Visani. All. Serpini

RETI: 18’ pt Varone (A), 4’ st Carpani (A), 42’ st Cortesi (C).

NOTE: Ammoniti Verza (C), Carpani (A), Bando (A), Varone (A). Spettatori 4.335 (di cui 2.473 abbonati) per un incasso di 26.440,92 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 1’ pt, 4’ st.

Arbitro Rispoli della sezione di Locri. Assistenti sono Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Andrea Manzini di Voghera. Quarto Ufficiale Davide Ammannati di Firenze.

