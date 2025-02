ASCOLI PICENO – E’ già tempo di calcio giocato.

Nel pomeriggio di domenica 2 febbraio, allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli, si affrontano Atletico Ascoli e Notaresco, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni, alla vigilia, di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Con la Recanatese abbiamo avuto una bella reazione e di questo sono orgoglioso. Dopo Fermo era la nostra priorità. La classifica non premia il Notaresco per le prestazioni che ha offerto in molto gare. E’ una partita che nasconde diverse insidie, non è assolutamente una squadra rassegnata. Mister Silva ha grande esperienza e cercherà in tutti i modi di raggiungere la salvezza. Coquin? Un giocatore che ci aveva impressionato dopo averlo affrontato nella scorsa stagione. Sarà un’arma importante per quest’ultima parte di campionato”.

