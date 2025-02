Con l’ordinanza dirigenziale n. 55 del 1 febbraio 2025 l’Amministrazione comunale dispone l’adozione, per il giorno 6 febbraio 2025 dalle ore 08:30 alle ore 18:00 dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale: Corso G. Mazzini n. 230 , per tutta la lunghezza dell’ex Distretto Militare (69 metri)

Regolamentazione della circolazione veicolare in Corso G. Mazzini n. 230 ex distretto militare

La ditta dovrà garantire una carreggiata libera per il transito dei veicoli di almeno mt. 4.00 ( nel punto più stretto).

Regolamentazione della circolazione veicolare in via Tornasacco e Piazza Arringo per l’esecuzione di lavori edili

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 54 del 31 gennaio 2025 l’Amministrazione comunale ordina l’adozione, dalle ore 14:30 del giorno 5 febbraio 2025 alle ore 18:00 del 6 febbraio 2025, dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:

1) Via Tornasacco, tratto che va dal civ. 17 fino all’intersezione con p.zza Arringo

il divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata h24 su ambo i lati;

l’interdizione al transito veicolare;

dovrà essere garantito (lato ovest) il transito pedonale su uno spazio di almeno mt. 1.20, in piena sicurezza con precise e ben visibili indicazioni del percorso, predisponendo anche idonei mezzi di protezione.

2) Via Malatesta Galeotto

interdizione al transito veicolare all’intersezione con Via Tornasacco;

3) la preventiva comunicazione della chiusura ( al solo transito veicolare ) alle attività e studi professionali presenti nella zona interessata;

4) dare ampia informazione agli abitanti di zona alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D.

5) istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via Tornasacco” ( con la presenza di un moviere ) all’intersezione con Piazza S. Gregorio , Via Malatesta Galeotto, Rua Morani.