ASCOLI PICENO – Amarezza per la sconfitta casalinga.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 2 febbraio, ha perso 2-1 allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli contro il Notaresco, gara valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato l’allenatore Simone Seccardini, molto deluso. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Episodi tutti negativi contro di noi, abbiamo subito solo due tiri per casualità o errore nostro. Quest’anno il campo di casa nostra risulta un po’ ostico, peccato. Ho visto tanti errori nostri individualmente. L’episodio fortunoso ha sbloccato il match a loro favore e il Notaresco ha fatto ostruzione come è giusto che sia per una squadra che lotta per salvarsi. Ci sono stati annullati due reti che a mio parere lasciano molti dubbi. Attualmente è difficile giocare in casa perché gli avversari vengono qui per chiudersi e se trovano l’episodio a loro favorevole non è facile poi ribaltarla. Noi prepariamo la settimana per la partita della domenica ma poi durante il match accadono cose a noi non favorevoli. Inoltre l’arbitro non ha capito certe situazioni di gioco e ha concesso dei falli tattici ai nostri avversari che hanno rallentato la manovra di gioco. Faccio fatica a digerire questo boccone amaro. Bisogna invertire immediatamente questa piccola aura di negatività che ci sta avvolgendo. Ora pensiamo prima a L’Aquila, trasferta affascinante e poi penseremo al Fossombrone che è un po’ una nostra piccola bestia nera”:

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.